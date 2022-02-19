Yerel gazeteci Güngör Arslan'ı kendi gazetesinde kurşun yağmuruna tuttular - Haberler
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Yerel gazeteci Güngör Arslan'ı kendi gazetesinde kurşun yağmuruna tuttular

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Kocaeli'de yerel gazetecilik yapan Güngör Arslan, kendi gazetesinde silahlı saldırıya uğradı. Durumu ağır olan Arslan, acil olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de geniş bir çevre tarafından tanınan gazeteci Güngör Arslan, gazetesinde saldırıya uğradı. Ortalığın kan gölüne döndüğü saldırıda ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırıldı. Yolda kalbi duran Arslan'ın sağlık ekiplerince kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Arslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken saldırganın hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel gazeteci Güngör Arslan'ı kendi gazete binasında kurşun yağmuruna tuttular

GAZETECİLER CEMİYETİ SALDIRIYI KINADI

Diğer yandan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ses Kocaeli haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde silahlı saldırıya uğramıştır. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraf:

Yerel gazeteci Güngör Arslan, kendi gazete binasında kurşun yağmuruna tuttular

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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