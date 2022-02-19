Yerel gazeteci Güngör Arslan'ı kendi gazetesinde kurşun yağmuruna tuttular

Kocaeli'de geniş bir çevre tarafından tanınan gazeteci Güngör Arslan, gazetesinde saldırıya uğradı. Ortalığın kan gölüne döndüğü saldırıda ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırıldı. Yolda kalbi duran Arslan'ın sağlık ekiplerince kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Arslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken saldırganın hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GAZETECİLER CEMİYETİ SALDIRIYI KINADI

Diğer yandan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ses Kocaeli haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde silahlı saldırıya uğramıştır. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen Arslan'a yapılan bu saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin en kısa sürede yakalanmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraf: