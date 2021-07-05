Yenişehir Belediyesinden Madımak anması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesinden Madımak anması

Yenişehir Belediyesinden Madımak anması
Bültenler - Haberler | Güncel

Mersin Yenişehir Belediyesi, 28 yıl önce Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden yazar, şair, akademisyen ve sanatçıları 'unutMADIMAKlımda' etkinliğinde şiir ve türkülerle andı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 33 aydın ve sanatçı ve iki otel görevlisinin Madımak Oteli'nde yakılarak katledilmesinin 28. Yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Salonunda düzenlenen 'unutMADIMAKlımda' anma etkinliğinde İlkay Akkaya ve Turhan Alıcı, türkü ve şiirlerini katliamda yaşamını yitirenler için seslendirdi.

Anma etkinliğine Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevinç, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuray Emre, başkan yardımcıları,meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkanları,muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Barışa, huzura doğru yürüyeceğiz"

Dönemin tanıklarının anlatımlarının yer aldığı belgesel gösterimi ve saygı duruşu ile başlayan anma etkinliğinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Sivas Katliamı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihine kazınmış kara bir leke olduğunu söyledi.

Başkan Özyiğit, "Amacımız o acıları tazelemek, yenilemek değil sırtımızı dönüp gitmekhiç değil. Biz bunu unutmadığımızı bütün dünyaya haykırmak zorundayız ki böyle acılar tazelenmesin, yenilenmesin. 33 aydın, 2 emekçi yaşamlarının baharında bizlerden koparıldı. Onlar artık türkü söyleyemiyor, şiir yazamıyor ama biz bu türküleri söylemeye devam ediyoruz" dedi.

Madımak'ta yanan ateşin hiç sönmediğini ifade eden Başkan Özyiğit, "Halk Ozanı Mustafa Yılmaz İsmailoğlu'nun da bir şiirinde söylediği gibi'Kalbin varsa türkü yakarsın, kalbin yoksa insan yakarsın'. Umudumuz hiç kaybetmiyoruz, barışa, aydınlığa, bu güzelim ülkede dostça, kardeşçe, farklılıklarımızı ve kültürlerimizi zenginlik sayarak yaşamaya devam edeceğiz.Hiç kimseden çekinmeden barışa, huzura ve özgürlüğe doğru yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Civan Canova Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenişehir Belediyesinden Madımak anması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:27:12. #1.14#

title