Yenişehir Belediyesinden 65 yaş ve üstü vatandaşlara evde bakım hizmeti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ileri yaştaki vatandaşlara evde bakım hizmeti sunuluyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde bakım hizmeti verildiğini belirtti.

Belediyenin Yaşlı Destek Programı kapsamında vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Beşikci, şunları kaydetti:

"Yalnız yaşayan, evde kişisel temizliğe yardımcı olabilecek başka bir yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımları yapılıyor. Görevli hemşirelerce yaşlıların şeker, tansiyon ve ateş ölçümleri düzenli olarak yapılıyor, gerek görüldüğünde hastaneye sevkleri sağlanıyor. Kuaförümüz yaşlılarımızın saç, tırnak ve cilt bakımlarıyla ilgilenirken, ev temizliğinden sorumlu olan çalışanımız evi temizliyor. Ekipte yer alan sosyal hizmet uzmanı yaşlılarımızla ve yakınlarıyla gerekli görüşmeleri yapıp, rapor tutuyor. Her hafta bir psikoloğumuz sosyal ve psikolojik destek sağlarken, bir çalışanımız yaşlımızın evindeki fiziksel eksiklikleri tespit ederek, gerekli boya, tamirat gibi ihtiyaçları gidermeye çalışıyor. Ayrıca yaşlımızın banka, hastane, kamu kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını da sosyal taksilerimizle ücretsiz sağlıyoruz."