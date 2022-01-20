Yenişehir Belediyesi Mersin'e uluslararası spor organizasyonu kazandırdı

Triatlon Avrupa Kupası Yarışları Yenişehir'de Yapılacak

Triatlonda yüzlerce yerli ve yabancı sporcu ter dökecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, organizasyonun Mersin için önemine dikkat çekerek, "Daha üçüncü yılında bir Avrupa yarışmasına ev sahipliği yapmak bizim için gurur vesilesi" dedi.

2019 yılında Mersin'de ilk kez bir triatlon yarışının düzenlenmesine öncülük eden ve organizasyona ev sahipliği yapan Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ile işbirliğini üst boyuta taşıdı ve Mersin'e uluslararası bir spor organizasyonu kazandırdı.

Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu arasında imzalanan protokolle Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 16-17 Nisan'da Yenişehir'de koşulacak. Organizasyona 300'ü yabancı, 300'ü Türk vatandaşı olmak üzere 600 sporcunun katılması hedefleniyor.

Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası organizasyonlarının Mersin Yenişehir'de yapılmasına dair protokolü imzalayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,2019 yılında Yenişehir'de ilk defa gerçekleştirdikleri triatlon yarışlarını 2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştirmediklerini,2021 yılın ortalarında ikincisini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Avrupa şampiyonasının bir ayağını Yenişehir'de yapma hedefini en başından beri önlerine koyduklarını ifade eden Başkan Özyiğit, "Triatlon Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 16-17 Nisan'da Avrupa Triatlon Yarışması Elit Gençler, Junior Cup Yarışması Yenişehir'de gerçekleşecek.Avrupa'nın değişik ülkelerinden 300 sporcu ile birlikte 300 de yerli sporcu bekliyoruz. Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Şu anda bu sözleşmeyi imzaladık, bu sözleşmenin sonucunda yeni hedeflere doğru ilerlemenin yani Avrupa yarışlarının burada daha fazla olması için çaba sarf edeceğiz" dedi.

"Mersin'i, Yenişehir'i tanıtacak"

Sporun doğası gereği toplumu birleştiren bir unsur olduğuna işaret eden Başkan Özyiğit, " Yenişehir Belediyesini yönetirken birinci hedefimiz hareketti, o hareket ilkemizi oluşturan çok önemli çalışmalardan bir tanesi de kentimize marka kazandıran bir yarışma. Daha üçüncü yılında bir Avrupa yarışmasına ev sahipliği yapmak bizim için gurur vesilesi. Burada Mersin Büyükşehir Belediyemizin büyük desteklerini görüyoruz ve bütün illerde ilçe belediyeleri bunu gerçekleştiriyor. Alanya'da bugün herhalde 30 yılın üzerine çıktı. Birçok kentimizde yapılıyor. Yenişehir'in de buna ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyemizin de büyük katkı ve destekleriyle burada bir Avrupa yarışmasını gerçekleştiriyoruz.Aynı zamanda 300 Türk sporcunun da seçmeleri gerçekleştirilmiş olacak. Burada dereceye giren çocuklarımız Türkiye'nin temsili noktasında bir derece için yarışacaklar o seçmelerde gerçekleşmiş olacak. Böyle ev sahiplikleri bizi son derece mutlu ediyor. Avrupa'nın değişik ülkelerinden insanların Mersin'i, Yenişehir'i tanımaları, onun dışında ülkemizin dört bir yanından gelecek olan sporcuların Mersin'i tanımaları, onların ailelerinin Yenişehir'i, Mersin'i tanımaları ve burada yaratacağı bir hareketlilik çok kıymetli.Sporun ruhunda bunlar var, birleştirici, kaynaştırıcı ve insanların sosyal, sportif manada bir araya gelmesi çok kıymetli. Bunun için mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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