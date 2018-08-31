Yenimahalle Kaymakamı Başkan Yaşar'ı Ziyaret Etti

Ankara Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Fethi Yaşar'ın ağabeyi Ahmet Yaşar'ın kayınvalidesi Rabia Özkan'ın vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Dural, taziye dileklerini ileterek başsağlığı diledi. Ardından Başkan Yaşar ve Kaymakam Dural Yenimahalle'de yapılan projelerle ilgili sohbet gerçekleştirdi.

"Yenimahalle yaşamaktan keyif alınan bir ilçe"

Yenimahalle'de yerel ve genel idarenin uyum içinde, halk yararına çalışmasının Yenimahalle halkının huzur ve barış içinde yaşamasına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Yaşar, "Kavga ve çekişme halk zararına, uyum ve işbirliği halk yararınadır. Biz Yenimahalle'de bunu sağlayarak Yenimahallelilerin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe oluşturduk. Yerel ve genel idare halk yararı söz konusu olduğunda birbirinin yardımına koşuyor. Bu ülkenin iş adamları ve politikacıları devletin kaynaklarını, yatırımlarını halkın kazancını ve durumdan sağlayacağı faydayı düşünerek planlamak zorundadır. Bizden sonraki nesillerin, çocuklarımızın ileride huzurlu ve barış dolu yarınlardan yetişmesini istiyorsak bu düşünceleri temel alarak hareket etmeliyiz" dedi.

"Her hizmet Yenimahallelinin mutluluğu için"

Göreve başladığı günden beri Başkan Yaşar'ın çalışmalarını dikkatle takip ettiğini belirten Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, "Yenimahalle büyüyüp gelişmesine rağmen huzurlu, eski geleneklerin ve mahalle kültürünün yaşamaya devam ettiği bir ilçemiz. Yenimahalle'ye yapılan her hizmet Yenimahalle halkının mutluluğu içindir" ifadelerini kullandı. - ANKARA