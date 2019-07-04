Yenimahalle'de kurbanlık satış yerleri için başvurular başlıyor

Yenimahalle Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık satışı yapmak isteyenler, başvurularını 8- 16 Temmuz'da yapabilecek.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 236'sı büyük, 80'i küçük çadır olmak üzere 316 çadır kapasiteli Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, çadır yerlerinin hazırlandığı kaydedildi.

Kurban satışı yapacak besicilerin başvurularını, dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi, vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu-aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport ve hayvanların kulak küpe numaralarının listesiyle 8-16 Temmuz'da Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne yapabilecekleri belirtildi.

Yakacık Kurban Alanı'na başvuru yapan besicilerin çadır yerlerinin belirlenmesi için 22 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'nde noter huzurunda kura çekileceği, sonuçların da dilekçe verilen merkezde ve Yenimahalle Belediyesinin internet sayfasında yayınlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA