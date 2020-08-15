Yenilmezler: Ultron Çağı filmi konusu nedir? Yenilmezler: Ultron Çağı oyuncuları ve Yenilmezler: Ultron Çağı özeti!

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YENİLMEZLER: ULTRON ÇAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tony Stark uyku halinde olan bir barış programını başlatmayı deneyince, işler ters gider ve Yeryüzünün En Güçlü Kahramanları, Iron Man, Kaptan Amerika, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye, gezegenin kaderini dengede tutabilmek için bir teste tabi tutulurlar. Ultron yaklaşırken, korkunç planlarını durdurmak Yenilmezler'e düşer.

YENİLMEZLER: ULTRON ÇAĞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Joss Whedon

Oyuncular:Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2015 (141 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Mayıs 2015 Cuma

Senaryo: Joss Whedon, Stan Lee

Yapımcı Firma: Marvel Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Avengers: Age of Ultron