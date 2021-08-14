Yenilenen Skoda Fabia üretim bandında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yenilenen Skoda Fabia üretim bandında

Yenilenen Skoda Fabia üretim bandında
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Skoda, dördüncü nesil ilk Fabia’yı banttan indirdi.

Skoda, dördüncü nesil ilk Fabia'yı banttan indirdi.

Çekya'da Mlada Boleslav'da üretilen Fabia için 110 milyon Euro yatırım yapılarak üretim tesisi kapsamlı bir şekilde yenilendi. Yeni nesil Fabia'nın, Kasım ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.

1999'da tanıtılan ilk Fabia en çok satan B segmenti araçlardan biri olarak 1.7 milyon adetlik satışa ulaştı. 2007'de tanıtılan ikinci nesil model de 1.7.milyon adet satılırken, 2014'te gösterilen üçüncü nesil Fabia ile birlikte bu model dünya çapında toplam 4.5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak Octavia'nın ardından markanın en çok satan ikinci modeli oldu.

MQB-A0 platformuna geçiş yapan Fabia, sınıfının en geniş otomobili olmasının yanında daha fazla konfor, daha dinamik sürüş, yeni güvenlik ve asistan sistemleri sunacak.

Skoda Fabia, Scala ve Kamiq modelleriyle aynı üretim hattından çıkıyor. Üretim hattının yanı sıra diğer atölyelerde de yapılan çalışmalarla birlikte sayısız kompleks üretim adımları artık robotlarla gerçekleştiriliyor.

Fabia yeni nesil modelle ilk kez dört metrelik uzunluğu aşarak daha da fazla yaşam alanı ve bagaj hacmi sunacak.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Tanju Özcan Ziya Selçuk Mehmet Şimşek
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yenilenen Skoda Fabia üretim bandında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:18:00. #1.15#

title