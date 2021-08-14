Yenilenen Skoda Fabia üretim bandında

Skoda, dördüncü nesil ilk Fabia’yı banttan indirdi.

Skoda, dördüncü nesil ilk Fabia'yı banttan indirdi.

Çekya'da Mlada Boleslav'da üretilen Fabia için 110 milyon Euro yatırım yapılarak üretim tesisi kapsamlı bir şekilde yenilendi. Yeni nesil Fabia'nın, Kasım ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.

1999'da tanıtılan ilk Fabia en çok satan B segmenti araçlardan biri olarak 1.7 milyon adetlik satışa ulaştı. 2007'de tanıtılan ikinci nesil model de 1.7.milyon adet satılırken, 2014'te gösterilen üçüncü nesil Fabia ile birlikte bu model dünya çapında toplam 4.5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak Octavia'nın ardından markanın en çok satan ikinci modeli oldu.

MQB-A0 platformuna geçiş yapan Fabia, sınıfının en geniş otomobili olmasının yanında daha fazla konfor, daha dinamik sürüş, yeni güvenlik ve asistan sistemleri sunacak.

Skoda Fabia, Scala ve Kamiq modelleriyle aynı üretim hattından çıkıyor. Üretim hattının yanı sıra diğer atölyelerde de yapılan çalışmalarla birlikte sayısız kompleks üretim adımları artık robotlarla gerçekleştiriliyor.

Fabia yeni nesil modelle ilk kez dört metrelik uzunluğu aşarak daha da fazla yaşam alanı ve bagaj hacmi sunacak.

Kaynak: Carmedya.com