Yenilenen Isuzu D-Max satışa sunuldu
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Yenilenen Isuzu D-Max satışa sunuldu

12.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:15
Yenilenen Isuzu D-Max satışa sunuldu

Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Isuzu'nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

4 farklı donanım seviyesinde 7 farklı versiyon olarak pazara sunulan D-Max'in donanım paketlerinden V-Go, temel iş gücü gereksinimi eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, V-Life ise aracı iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacak kişilere hitap ediyor. V-Joy ve V-Cross ise daha fazla konfor isteyenlere yönelik paketler olarak donanıma eklenmiş.

Üçüncü nesil D-Max daha dinamik bir görünüme kavuşurken, süspansiyon yapısı geliştirilmiş ve daha büyük frenler kullanılmış. Altyapıdaki değişimlerin bir sonucu olarak arazi kabiliyetleri genişleyen araç, 800 mm sudan geçebiliyor.

Online basın lansmanında konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, D-Max'in sınıf atladığını söylerken, pazara çok güçlü şekilde geri döndüklerini ifade etti.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

Yenilenen modelde Bi-LED farlar, yeni tasarlanmış ön ızgara, modern renk kombinasyonları, yan basamaklar, tavan rayları gibi detaylar dikkat çekiyor. 4.2 inch renkli bilgi ekranı, yumuşak doku, ince dikişli detaylar, yeni iç trim renkleri aracın yenilikleri arasında yer alırken, Isuzu D-Max, dokuz farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Yeni D-Max 4 milyon km'ye eşdeğer testlerden geçti. D-Max özellikle V-Cross donanım seviyesindeki stereo kamera, arka radar, trafik işareti tanıma ve hatırlama, ön çarpışma ve otonom frenleme, dönüş asistanı, çoklu çarpışma önleyici fren sistemi, adaptif hız sabitleme, otonom frenleme, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve uzun far asistanı gibi bir çok özelliği ile güvenlik açısından da zengin bir donanıma sahip. Ön ve arka park sensörleri, dönüş asistanı, geri görüş kamerası ve daha yumuşak direksiyonu ile şehir içi kullanımı açısından konfor arttırılmış. Piano black detaylar ve koyu renkler ile ön plana çıkan V-Cross'un ses sisteminde 2'si tavanda olmak üzere 8 hoparlör bulunuyor.

Yeni D-Max'e merkezi hava yastığı da eklenirken, araç, Avrupa Euro NCAP ve Avustralya ANCAP'ten 5 yıldız almayı başardı.

3.5 ton çekme kapasitesine sahip üçüncü nesil D-Max, 163 PS güç üreten 1.9 litrelik motor seçeneğiyle satışa sunulurken, aracın Türkiye satış fiyatı ise yüksek vergiler nedeniyle 268 bin 600 TL ile 405 bin TL aralığında değişiyor.

Kaynak: Carmedya.com

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