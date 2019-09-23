Yenikurudere Köyünün Duvarlarına Nuran Erden imzası

23.09.2019 17:10

İzmir'in Kemalpaşa İlçesine bağlı 400 nüfuslu dağ köyü biri olan Yenikurudere'de duvar rengârenk oluyor. Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Köyünde duvarlara yapmış olduğu resimlerle tanınan Nuran Erden'in katılımı ile köy halkı ve Kemalpaşa ilçesinden gelen Kemalpaşa Art resim atölyesine mensup gençler tarafından köydeki evlerin duvarlarına doğa ve hayvan temalı figürler çizilerek köyün çehresini değiştirdiler.

Projenin fikir sahibi olan Yenikurudere köyünden Merve Yalçın, çam balı ve kirazı ile meşhur olan Yenikurudere köyünün tanınırlığını arttırmak amacı ile böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi. Yalçın, "Bizim amacımız, köyümüzdeki tüm evlerin duvarlarını beyaza boyatmaktı. Daha sonra haberlerde gördüğümüz Nuran Erden ablamızın kendi köyünde yapmış olduğu çalışma çok hoşumuza gitti. Kendisine ulaştık ve fikrimizi paylaştık. Kendisi bizi kırmadı ve Çeşme'den kalkıp köyümüze kadar geldi. Bizleri çok mutlu etti. Şu anda köyümüzün girişinde bulunan evlerin duvar süslemelerini tamamladık. Amacımız köyümüzün tamamını bu hale getirmek. Bu çalışmamızda bizlere destek olan Nuran Erden ablamıza, Kemalpaşa'dan köyümüze gelen ve bizlere yardımcı olan Kemalpaşa Art resim atölyesi öğretmen ve öğrencilerine, ve bizlere destek olan Kemalpaşa Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Karakayalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm Dağ Köylerimizde Projeyi Destekleyeceğiz

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakyalı'da Yenikurudere Köyünde yapılan çalışmalara Belediye olarak tam destek vereceklerini söyledi. Karakayalı, "Yenikurudere Köyümüz, ilçemizin doğa harikası yerlerinden sadece birisi. Özellikle Çam balı ve kirazı ile meşhur bir köyümüz. Belediye olarak, gerçekleştirilen projeye her türlü desteği sağlayacağız. Bu çalışmayı Kemalpaşa'da Yenikurudere köyümüzde başlattık. Amacımız tüm dağ köylerimizde bu çalışmayı yapmak ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak" dedi.

Köyümüzü Turizme Kazandırdık

Çeşme'ye bağlı Germiyan köyünde yaptığı çalışma ile tanınan Nuran Erden'de projenin Germiyan köyüne büyük katkı sağladığını söyledi. Erden, "Köyümüzü turizme açmak ve tanıtmak amaçlı bir proje yapmak istedik. Çünkü insanların bir yeri ziyaret etmesi için o bölgede bir takım özellikler olması gerekiyor. Bizim köyümüzde böyle bir özellik yoktu. Böyle bir proje geliştirdik. Köyümüzü sanatla tanıştırdık. Bu çalışmamız sonrasında köyümüzü tur kapsamına soktuk. Bu çalışmamızı görüp beğenenler bizlere ulaşıyor. Benden elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Bugünde Kemalpaşa'nın Yenikurudere Köyünü boyadık. Hedefim Türkiye'yi boyamak" dedi.

Kaynak: Bültenler