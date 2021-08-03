Yeniköy Termik Santrali nerede? Yeniköy Termik Santrali'ne yangın ulaşırsa ne olur? Muğla Yeniköy Termik Santrali haritadaki yeri!

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Ülkemizde birçok şehirde termik santral bulunmaktadır. Muğla'da yer alan termik santrallerden birisi olan Yeniköy Termik Santrali nerededir merak edildi. Peki, Yeniköy Termik Santrali haritadaki yeri neresidir? Yeniköy Termik Santrali'ne yangın ulaşırsa ne olur?

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçedeki yangınların ilk defa termik santrallerle yüz yüze geldiğini belirterek, durumu korku içerisinde takip ettiklerini söyledi. Peki, Yeniköy Termik Santrali nerede? Yeniköy Termik Santrali'ne yangın ulaşırsa ne olur? Muğla Yeniköy Termik Santrali haritadaki yeri!

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılarak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ NEREDE? HARİTADAKİ YERİ

Yeniköy Termik Santrali Muğla'nın Milas ilçesinde bulunmaktadır.

Haritadaki yeri şu şekilde:

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ HAKKINDA BİLGİLER

Yeniköy Termik Santrali, Muğla ilinin Milas ilçesinde bulunan bir termik santraldir. Santral 18 Nisan 2014 tarihinde yapılan özelleştirmeye yönelik ihale ile IC İÇTAŞ Enerji ve Limak Enerji ortaklığına devredilmiştir.

Yeniköy Linyit Maden İşletmesi'ne ait ocaklardan çıkarılan kömür lavvar tesisindeki yıkama işlemlerinden sonra 1750 kcal/kg ulaşmaktadır. 18 Temmuz 1986 tarihinden beri elektrik üreten santral 2 adet 210 MW'lık ünite ile hizmet vermektedir. Yıllık elektrik üretimi 2,7 milyar kW·h'tir.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor. Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.