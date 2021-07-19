YENİKAPI SAHİLİ'NDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN SURİYE UYRUKLU BİR KİŞİ BOĞULDU
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YENİKAPI SAHİLİ'NDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN SURİYE UYRUKLU BİR KİŞİ BOĞULDU

YENİKAPI SAHİLİ'NDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN SURİYE UYRUKLU BİR KİŞİ BOĞULDU
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul/DHAFatih, Yenikapı Sahili'nde akşam saatlerinde Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi serinlemek için sahilden denize girdi.

İstanbul/DHA

Fatih, Yenikapı Sahili'nde akşam saatlerinde Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi serinlemek için sahilden denize girdi. Bir süre denizde yüzen kişi bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar denizde arama yaparak kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı.

Olay Fatih, Yenikapı Sahili'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi serinlemek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen kişi bir anda gözden kayboldu. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamları çağırdı. Balık adamlar denize kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Bir süre denizde arama yapan ekipler denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı. Botla karaya çıkarılan Suriye uyruklu kişinin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

DENİZE ATLADI BİR DAHA ÇIKMADIOlayı gören ve ismi öğrenilemeyen bir kişi "Evet bir buçuk iki saat önce buradan denize atladı. Cenazesini şuradan çıkarıp götürdüler. Polis ekipleri geldi arama yaptılar. Suriyeli bir kişiymiş" dedi. Bu sırada olayın meydana geldiği yerde gece olmasına rağmen halen denize girenlerin olması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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YENİKAPI SAHİLİ'NDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN SURİYE UYRUKLU BİR KİŞİ BOĞULDU - Haberler
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