Yenikapı'da sergilenen araçlar, iktidara yakın gazeteciyi isyan ettirdi

05.09.2019 12:43

İstanbul Büyükşehir Beledyesi'nin kullanımında olan ve seçim öncesi "israf" olarak nitelediği araçları Yenikapı'da sergileyeceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dediğini yaptı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Dün gece yarısı Yenikapı Meydanı'na dizilen araçların görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu araçların İBB'deki ihtiyaç fazlası makam araçları olduğu iddia ediliyor. Şu ana kadar İBB'den konuyla ilgili bir açıklama gelmezken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımla olayı doğruladı.

"BU SADECE UFAK BİR BAŞLANGIÇ"

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Bu sadece ufacık bir başlangıç.. Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul'a nefes aldırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ERSOY DEDE OLAYA İSYAN ETTİ

İktidara yakın gazetecilerden Ersoy Dede ise sosyal medya hesabından Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu sabah itibarıyle Renault Clio'nun lüks ve şatafatlı araç olduğunu öğrendik. İnsan her geçen gün yeni şeyler öğreniyor. Bakalım yarın hangi yeni bilgiye uyanacağız. Kabus gibi çöktüler İstanbul'a. CHP Meclis üyelerinin Audilerini Mercedes'lerini dizsinler."