Yeniden Refah Partisi'nden 28 Şubat Açıklaması

Sivas'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı 28 Şubat post modern darbenin 22'nci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililer 28 Şubat post modern darbesini protesto etti. Merkez İlçe Başkanı Yahya Doğan,"1994 yerel seçiimlerinde kazandığı Ankara ve İstanbul'u bir yılda yaşanabilir şehirler yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, 1995'te yapılan genel seçimlerde birinci parti olup Doğru Yol Partisi ile 54'üncü hükümeti kurmuştu. 54'üncü hükümetin ekonomi politikaları çerçevesinde özellikle faize karşı savaş açıp, işçi ve emeklilere yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapması ve ülke ekonomisinin içerisinde bulunduğu buhrandan çıkartılarak şaha kaldırılması para ve faiz baronlarının adeta kabusu olmuştu. Bir anda başlatılan sözde irtica kampanyaları, kartel medyasının manşetleri, işçi ve memurları örgütleyen oda ve sendikaların kışkırtması ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in darbe imaları, 11 ayda ülke ekonomisinin canına can katan 54'üncü hükümetin sonunun getirilmek istendiğini açıkça göstermişti. 28 Şubart 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucunda açıklanan kararlarla başlayan sözde irticaya karşı mücadele süreci, Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve halkımızın bir kısmına karşı insanlık onuru ve insan hakları ile bağdaşmaya muameleler yapılmış ikna odalarında insanlar eziyet ve işkencelere maruz bırakılmıştır." dedi.

"Ülkemizin üzerindeki oyunlar 28 Şubat'ta son bulmadı"

Türkiye üzerinde oynanan oyunların 28 Şubat'ta son bulmadığını söyleyen Doğan,"28 Şubat son bulmamış şekil değiştirirerek devam etmiştir. Son oyun 15 Temmuz 2016 tarihinde yine sergilenmiş, Çanakkale ruhunu yeniden dirilten kahraman milletimizin sağduyusu ile FETÖ, cunta ve bir çok vesayet odağına hak ettiği ders verilmiş ve millet iradesinin egemenliği yeniden tesis edilmiştir. Millet olarak hala dimdik ayakta ve birbirimize kenetlenmiş olmamız, bu milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği olmadığını asıl gücünün imanlı, inançlı gençleri olduğunu bir kez daha göstermiştir." diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA