Yeniden Refah Partisi Kahramankazan İlçe Kongresi yapıldı

Yeniden Refah Partisinin Kahramankazan 2. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Özgür Özdemir seçildi.

Yeniden Refah Partisinin Kahramankazan 2. Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa yeniden Özgür Özdemir seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, partililerinden çok çalışmalarını, gayret etmelerini istedi.

Üye çalışmaları yapacaklarını belirten Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Biz istiyoruz ki iyi yaşayalım, evlatlarımız iyi olsun, gelecekleri güzel olsun, aydınlık olsun, huzurlu olalım, kimse bize yan bakmasın. Allah'ın izniyle biz başaracağız. Gelecek olan seçimde kimse bizi durduramayacak ama bu sizlerin gayretleri ile olacak. İnşallah iktidara geleceğiz. El ele gönül gönüle verelim, kınayanın kınamasına aldırmadan bu yolda çalışmaya devam edelim."

Divan başkanlığını partinin Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Akar'ın yaptığı kongrede seçime tek listeyle gidildi.

Özgür Özdemir, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş