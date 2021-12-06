Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçilerin kredi borçlarından faizlerin silinmesini istedi - Haberler
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçilerin kredi borçlarından faizlerin silinmesini istedi

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçilerin kredi borçlarından faizlerin silinmesini istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çiftçilerin ayakta kalmakta zorlandığını söyleyerek, kredi borçlarından ana para haricindeki tüm faiz ve masrafların silinmesini talep etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çiftçilerin ayakta kalmakta zorlandığını söyleyerek, kredi borçlarından ana para haricindeki tüm faiz ve masrafların silinmesini talep etti.

Erbakan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çiftçilerle parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çiftçilerin yaşadıkları sorunlara karşı yeterli duyarlılığın gösterilmediğini, yetkili kişilerin de gerekli adımları atmadığını savunan Erbakan, çiftçinin mağdur olmasının milletin de mağdur olması anlamına geldiğini ifade etti.

Fatih Erbakan, çiftçilerin sürekli borçlanmak zorunda kaldığını ve ağır borç baskısı altında ezildiğini öne sürdü.

Çiftçilerin borçlarının yapılandırılması ve sorunlarına ilişkin önerilerini aktaran Erbakan, "Çiftçilerimizin tüm kurumlara olan borçlarının ana para dışındaki, hangi isim altında olursa olsun, faiz, temerrüt faizi, masraf gibi tüm borçlarının silinmesi gerekiyor. Sadece ana paranın kalması lazım. Ana paranın da tamamen faizsiz olarak beş senelik bir vadede ödenmesi için en azından bir yapılandırma yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Erbakan, çiftçilerin üretim araçlarına uygulanan haciz işlemlerinin derhal durdurulması ve şimdiye kadar haczedilen tüm malların iade edilmesi, yapılan icra takiplerinin masraf ve vekalet ücretlerinin de hazineden karşılanması gerektiğini söyledi.

Toplantıda daha sonra, farklı illerden gelen çiftçiler de yaşadıkları sorunları dile getirerek, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçilerin kredi borçlarından faizlerin silinmesini istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçilerin kredi borçlarından faizlerin silinmesini istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçilerin kredi borçlarından faizlerin silinmesini istedi

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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