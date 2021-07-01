Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı

Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da yayınlanan yerel gazetelere bir yenisi daha eklendi.

Diyarbakır'da yayınlanan yerel gazetelere bir yenisi daha eklendi. 1 Temmuz 2021 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlayan Yeniden Günaydın Gazetesiyle birlikte Diyarbakır'daki yerel gazetelerin sayısı 10'a yükseldi.

Diyarbakır'da basın hayatına yeni bir soluk getirileceğini belirten Yeniden Günaydın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Evirgen, "Diyarbakır'da 3 ağustos 1869 tarihinde resmi vilayet gazetesi olarak yayınlanan Diyarbakır gazetesi Anadolu'da yayınlanan ilk gazetelerden biridir. Dolayısıyla 152 yılık Diyarbakır basını köklü bir tarihe sahiptir. Bu vesileyle kadim kentimizde yeni bir gazete çıkarmaya karar verdik. 1 Temmuz itibariyle Gazetemiz yayın hayatına başladı. Renkli ofset baskısı, güçlü kadrosu ve tarafsız yayın anlayışıyla dolu dolu sekiz sayfa yayınlanacak olan gazetemizin memleketimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu gazete kimseden çıkar, menfaat beklemeden, rant peşinde koşmadan ilkeli, dürüst ve objektif gazetecilikten ödün vermeden yayın hayatını sürdürecektir" dedi.

'Vatandaş odaklı yayın çizgisinde kararlılıkla yola devam edeceğiz'

Yeniden Günaydın Gazetesinin yayın çizgisine vurgu yapan Evirgen, "Gazetemiz daima doğrunun ve haklının yanında, haksızın karşısında olacak ve ilkeli, tarafsız, bağımsız bir çizgide yayın hayatına devam edecektir. Bu konuda değerli okuyucularımızın da desteğine ihtiyacımız var. Vatandaşın sesi olan gazetemiz tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimizin desteğine de açıktır. Haber değeri taşıyan en küçük bilgiyi, belgeyi, gelişmeyi gazetemizde değerlendirmeye çalışacağız. Yeniden Günaydın vatandaş odaklı yayın çizgisinden ödün vermeden yayın yaşamını sürdürme kararlılığındadır. Diyarbakırlı vatandaşlarımız başta olmak üzere Bölgedeki tüm vatandaşlarımızın sesi, soluğu olmaya ve kalemini eğip bükmeden doğruları yazmanın azami çabasında olacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı
Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı
Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim
Spor Cristiano Mesut Özil Diego Costa Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeniden Günaydın Gazetesi yayın hayatına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:11:40. #1.15#

title