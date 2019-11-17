Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş

17.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 17.11.2019 00:19

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından gözaltına alınan ardından da tutuklanan Ahmet Altan'ın Ahmet Altan'ın 8 gün süren özgürlüğü ve yeniden gözaltına alınışına dair ayrıntılar RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında paylaşıldı.

Buna göre Altan tahliye edilmesinden hemen sonra Göztepe'deki evine gitti ve 8 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmadı. Burada yakınları ve dostları tarafından ziyaret edildi. Evde sevdiği yemekler yapıldı ve en çok sevdiği koltuğunda zamanının çoğunu geçirmeyi tercih etti. Yeniden gözaltına alınacağına dair haberi duyunca hemen duşunu alarak çantasını hazırladı ve polisleri beklemeye başladı. 4.5 saat sonra polisler evine geldiğinde de onları, "Beni çok güzel yakaladınız" diyerek karşıladı.

AVUKATI ALTAN'IN NASIL TUTUKLANDIĞINI ANLATTI

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, Akşam Postası yayınına canlı bağlanarak müvekkilinin nasıl tutuklandığını anlattı:

"Yeni hakim atanınca 27. Ağır Ceza'ya gittim. "Kararı verecek misiniz?" diye sordum. Hakim, 'Dosyayı inceleyeceğim sabredin' dedi. Ertesi gün yeniden gittiğimde kararın yazıldığını gördüm. Benden kalemin dışında beklememi istediler. 'Karar yazılsın bekleyin vereceğiz' dediler. Ancak daha sonra hakim odasına geçti. Bana, 'Kararı size vermeme talimatı aldık' dediler. Ben adliyeden çıktım telefonum çalmaya başladı. Basına sızdırmışlar yakalama kararı alındığını. Sabah sistemden kararı gördüm. Gerekçe olarak şöyle yazılmış: 'Şahsi halleri, kaçma şüphesi, pişmanlık duymayışı, temyzi sürecinde Altan'a verilecek cezanın artma olasılığı. Bu hukuksal bir cehalet… Yani 27 Ağır Ceza'nın haberi bile yoktu kararın savcının isteğine göre çıktığından…"

NE OLMUŞTU?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etmişti. Tahliyeye yapılan itiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş, mahkeme heyeti oy birliği ile savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırmıştı.

Bu karar ardından Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmış gözaltına alınması ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.