Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı

Nevşehir'de yerel bir gazete vatandaşların dikkatini çekmek için yeniçeri kıyafeti ile vatandaşlara ücretsiz gazete dağıttı.

Nevşehir'de yerel bir gazete vatandaşların dikkatini çekmek için yeniçeri kıyafeti ile vatandaşlara ücretsiz gazete dağıttı.

Nevşehir'de yayın hayatına devam eden yerel bir gazete Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların gazete okuması ve yerel gazeteye dikkat çekmek için yeniçeri kıyafeti giyen çalışanı tarafından caddelerde ücretiz gazete dağıtımı yaptı. Zaman zaman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gazete dağıtımına kimi vatandaşın ise aldırış etmeden yoluna devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniçeri kıyafeti giyerek caddelerde ücretiz gazete dağıtan gazete çalışanı Alperen Ülker, "Biz yerel gazetede olarak Nevşehir'deki vatandaşlara ücretsiz gazete dağıtımı yapıyoruz. Bu kapsamda yeniçeri kıyafetleri giyerek vatandaşların dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. Vatandaşlar bu şekilde gazete dağıtımı yapmamız olumlu bir şekilde karşıladı" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı