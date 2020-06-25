Yenice İlçe Jandarma Komutanına veda yemeği yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yenice İlçe Jandarma Komutanına veda yemeği yapıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak 6 yıldır görev yapan ve Mardin ilinin Midyat ilçesine tayini çıkan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Deniz Dönmez'e, Yenice Kaymakamlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

Yenice İlçe Jandarma Komutanına veda yemeği yapıldı
25.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:49

Karabük'ün Yenice ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak 6 yıldır görev yapan ve Mardin ilinin Midyat ilçesine tayini çıkan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Deniz Dönmez'e, Yenice Kaymakamlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

Ihlamur Teras tesislerinde verilen yemeğe Kaymakam Muhammed Evlice ve eşi, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Emniyet Amiri Fatih Ceriyan, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez'in eşi Hatice Dönmez ve çocukları, daire amirleri,siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve jandarma personeli katıldı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, görev süresince uyumlu ve gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez'e teşekkür ederek, başarı belgesi takdim etti. Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise, ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı Dönmez'e teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. 6 yıldır görev yaptığı Yenice'den güzel anılarla ayrılacağını belirten İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez ise, " Yenice halkını tanımaktan ve burada görev yapmaktan mutluluk duydum. Yenice her zaman kalbimizin bir köşesinde yer alacaktır. Yenice halkına ve görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Mardin Midyat'ta her zaman bir kapınız vardır.Hakkınızı helal edin, bizim bir hakkımız var ise helal olsun. Bu yemeği organize eden bu özel günümde yanımda olan başta Yenice İlçe Kaymakamımız Muhammed Evlice olmak üzere, Belediye Başkanımız Zeki Çaylı ile tüm kurum müdürlerine ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programın sonunda Yenice İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez'e hediyeler takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? Haber
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti Haber
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı Haber
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama
Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yenice İlçe Jandarma Komutanına veda yemeği yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 22:50:34. #1.15#
title