Yeniçağa'da Halk Eğitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılışına, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 22 kursta 293 kursiyer tarafından üretilen elişi, Türk işlemeleri, rölyef ve giyim teknolojileri alanında üretilen ürünler sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal