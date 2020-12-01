Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton: "İki ülke tarihten gelen iyi ilişkilere sahip"
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Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton: "İki ülke tarihten gelen iyi ilişkilere sahip"

01.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:53
Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton:

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihten gelen iyi ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihten gelen iyi ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Hinton AA muhabirine yaptığı açıklamada iki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda çaba sarf ettiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'nın Kovid-19 ile mücadelesi

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Yeni Zelanda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin bir soruya, Hinton, küçük bir ada ülkesi olmanın avantajını kullanarak salgınla mücadelede başarılı olduklarını ifade etti.

Hinton, "Deniz sınırımız var. Bu sınırları kapatmak ve Yeni Zelanda'ya gelen insanlarla ilgili protokoller uygulamak bizim için nispeten kolaydı. Başlangıçta sınırlar tamamen kapatılmıştı. Sonra biraz rahatlamanın ardından insanlar ülkeye girebildi ama 14 gün karantinada kaldılar. Bu süre zarfında Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyordu. ve iki negatif testten sonra, karantinadan çıkıp Yeni Zelanda'ya girebildiler." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'nın bu konuda çok hızlı davrandığını belirten Hinton, ülkede şu anda 66 Kovid-19 vakasının bulunduğunu, bunların hepsinin ülkeye hava yoluyla gelenler olduğunu söyledi.

Türkiye-Yeni Zelanda ilişkileri

Çanakkale Kara Savaşları'nın ardından Türkiye-Yeni Zelanda ilişkilerinin gelişimine ilişkin soruya, Hinton, "100 yıldan daha uzun bir süre önce, ilişkilerin başlaması zordu. Savunma Bakanlığı'ndaki meslektaşlar, Yeni Zelanda birliklerinin gerçekten orada olmak istemediğini ifade eder. Gelibolu'ya gelenlerin çoğu aslında nerede olduklarını bilmiyordu. Müttefik ülkelerden biriydik, savaşa katıldık çünkü biz bir İngiliz kolonisiydik ve askerler dünyanın öbür tarafına gönderildi ve Gelibolu'ya geldi. Nerede oldukları hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Herkes için üzücüydü çünkü sıcakkanlı ve arkadaş canlısı Türklerle savaşmak istemiyorlardı." şeklinde cevap verdi.

Zamanla iki ülke arasındaki dostluğun geliştiğini belirten Hinton, her yıl çok sayıda Yeni Zelandalı ve Avustralyalının, 25 Nisan'da anma törenleri için Gelibolu'ya geldiğini kaydetti.

Çok sayıda Yeni Zelandalının 1915'teki Çanakkale Savaşları'nda birliklerde görev yapan, yaralanan, hayatını kaybeden aile üyeleri olduğunu ifade eden Hinton, Yeni Zelandalılar için buradaki törenlere katılmanın önemli olduğunu ve her yıl burada Türkler tarafından iyi bir şekilde karşılandıklarını söyledi.

Yapmak istediklerinin, iki ülke arasındaki dostluğu daha sağlam bir şeye dönüştürmek olduğunu vurgulayan Hinton, Türkiye ve Yeni Zelanda arasındaki ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Hinton, "Yeni Zelanda ve Türk şirketleri online olarak bir araya geldi. Türk işletmeleri, Yeni Zelanda şirketleriyle ve ticaret acentemizle temasa geçmek için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi kuruluşlarla çalışabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihten gelen iyi ilişkilerin bulunduğunu söyleyen Hinton, iki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda çaba sarf ettiğini kaydetti.

- "Jacinda Ardern, güçlü bir duygusal zekaya sahip"

15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında yapılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yaklaşımına ilişkin Hinton, Ardern'in "güçlü bir duygusal zekası" olduğunu ifade ederek, saldırının ardından Ardern'in insanlarla görüştüğünü, kişisel olarak iletişim kurduğunu söyledi.

Herkesin Ardern'in yaklaşımını takdir ettiğini belirten Hinton, Yeni Zelanda'nın bu saldırıdan İslam dünyası kadar etkilendiğini ifade etti.

Hinton, saldırının ardından Türk heyetinin Yeni Zelanda'ya gelmesinin büyük takdir gördüğünü belirterek, Türkiye'nin büyük dayanışma gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başbakan Ardern'e büyük destek olduğunu kaydeden Hinton, bunun dünyaya iyi ve güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Türkiye'deki Suriyelilere destek

Türkiye'deki 3,7 milyon Suriyeli sığınmacıyla ilgili olarak Hinton, bunun Türkiye için büyük bir yük olduğunu ve bu durumun Türkiye'nin ortakları tarafından bilindiğini söyledi.

Hinton, sığınmacı çocuklar için Güneydoğu Anadolu'da dört okul inşa ettiklerini kaydederek, "Bu konuyla ilgili birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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