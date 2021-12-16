Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröriste direnen iki kişiye üstün cesaret ödülü

Yeni Zelanda'da Nur ve Linwood camilerine 2019 yılında düzenlediği terör saldırısında 51 kişiyi öldürüp 40 kişiyi yaralayan teröriste kaşı koyarak daha fazla can kaybı yaşanmasını önleyen iki Müslüman, ülkenin en prestijli cesaret ödülüne değer bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında kendi hayatlarını tehlikeye atarak teröriste direnen iki Müslüman'ın ülkenin en yüksek cesaret ödülüne, teröristi yakalayan polislere ve yaralılara yardım eden 8 kişinin de üstün hizmet nişanına layık görüldüğünü duyurdu.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 yılında yapılan terör saldırısında cesaretleriyle isimleri duyulan 10 kişinin ödülü hak ettiğini belirten Başbakan Ardern, "Bu Yeni Zelandalıların, gösterdiği cesaret özverili ve olağanüstüydü. O günkü eylemlerinden dolayı en derin saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardern, ülkesinin üstün cesaret ödülüne layık olanlara verilen, en prestijli ödülü "Yeni Zelanda Haçı"nın, Nur Camisi'nde teröristle boğuşarak en az 7 kişinin kurtulmasını sağlayan ancak teröristin kurşunlarıyla hayatını kaybeden Dr. Naeem Rashid'e ve Linwood Camisi'nde teröriste direnerek camiye ikinci kez girmesine engel olan Abdul Aziz'e layık görüldüğünü bildirdi.

Rashid'in kendi can güvenliğini hiçe sayarak büyük cesaret örneği sergilediğini belirten Ardern, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken başkalarının kaçmasını sağladı ve en büyük bedeli kendi hayatını kaybetmekle ödedi. Dr. Rashid'in özellikle eşine ve ailesine, o gün yaptıklarının onun bir insan olarak kim olduğunun bir yansıması olduğunu çok iyi hatırlayacak olan ailesine teşekkür etmek istiyorum."

Ardern, ödüle layık görülen Abdul Aziz'in de hayatını hiçe sayarak silahlı adama karşı büyük bir cesaret ve yiğitlik sergilediğine dikkati çekerek "Aziz'in eylemleri, saldırganı Linwood İslam Merkezi'ne yeniden girmekten caydırdı ve sonunda onu camiden kaçmaya zorladı." değerlendirmesini yaptı.

Ardern, 8 kişinin de Yeni Zelanda Cesaret Nişanı'na değer görüldüğünü bildirdi. Ardern, bu kişilerin teröristi yakalamayı başaran polis memurları Scott Carmody ve Jim Manning, Nur Camisi'nde başkalarını korurken iki kurşun isabet eden Ziyaad Şah, aracını durdurarak yaralılara yardım eden vatandaşlardan Liam Beale, Lance Bradford, Wayne Maley, Mark Miller ve Mike Robinson olduğunu açıkladı.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısında bulunan aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, camide namaz kılan 1'i Türk 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi yaralamıştı.

Hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaları kabul eden terörist, 27 Ağustos 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesindeki karar duruşmasında Hakim Cameron Mander tarafından, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet