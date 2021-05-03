Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Çin'i insan hakları sicili konusunda eleştirdi
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Çin'i insan hakları sicili konusunda eleştirdi

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Çin'i insan hakları sicili konusunda eleştirdi
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Çin'i insan hakları sicili konusunda eleştirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Çin'i insan hakları sicili konusunda eleştirdi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen Çin İş Zirvesi'nde konuşan Başbakan Jacinda Ardern, Uygur Türklerine yönelik baskılar ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protesto gösterilerine atıfta bulunarak Çin'in insan haklarına yaklaşımı konusunda ciddi endişelere sahip olduğunu dile getirdi.

Ardern konuşmasında, "Çin'in dünyada edindiği rol büyüdükçe ve değiştikçe hem sistemlerimiz arasındaki farkların hem de bu sistemleri şekillendiren çıkarların ve değerlerin uzlaşmasının zorlaştığı, burada bulunan hiç kimsenin dikkatinden kaçmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Daha önce Çin'i doğrudan eleştirmeyen, diğer birçok lidere göre ılımlı kabul edilebilecek söyleme sahip olduğu bilinen Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in bu açıklamasının, Çin ile önemli ticari bağları bulunan Yeni Zelanda açısından kayda değer bir tutum değişikliği olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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