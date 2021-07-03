Yeni Yönetimden Güreşçilere Ziyaret
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Yeni Yönetimden Güreşçilere Ziyaret

Yeni Yönetimden Güreşçilere Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

YENİ YÖNETİMDEN GÜREŞÇİLERE ZİYARET Yeniden yapılanmaya giden Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü yönetimi, Muzaffer Leblebici başkanlığında geleceğin şampiyonlarını ziyaret etti.

YENİ YÖNETİMDEN GÜREŞÇİLERE ZİYARET Yeniden yapılanmaya giden Düzce Belediyesi 1881 Güreş İhtisas Kulübü yönetimi, Muzaffer Leblebici başkanlığında geleceğin şampiyonlarını ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından iş İnsanı Muzaffer Leblebici bir süre önce 1881 Güreş İhtisas Kulübü başkanlığına getirilmişti. Başkan Leblebici tarafından oluşturulan yeni yönetim yaptıkları ilk toplantının ardından, geleceğin şampiyonlarını antrenman alanında ziyaret etti.

Ziyarette sporcu ve antrenörler ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi alan Leblebici ve yönetim kurulu üyeleri, birlikte daha büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.

Kaynak: Habermetre

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