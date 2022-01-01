Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz - Haberler Magazin
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Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Eşi Kenan Doğulu ile arasındaki buzları eriten Beren Saat, 2022 yılının ilk romantik paylaşımını yaptı. Saat, eşiyle dudak dudağa pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz yıllarda sık sık boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak sonrasında aralarındaki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, şu sıralar aşklarıyla adeta düşman çatlatıyor.

YENİ YILIN İLK ROMANTİK PAYLAŞIMI

Kenan Doğulu'nun konserlerini en önde izleyen Beren Saat, sahneye çıkıp zaman zaman eşine danslarıyla eşlik ediyor. İkilinin samimi anları sevenlerini mutlu ederken güzel oyuncudan bir bomba paylaşım daha geldi. Saat, atlı karıncada Kenan Doğulu ile dudak dudağa çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz

Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (1)
CEZA :o saatlerde ne romantık kareler paylaşıldı... bu hikaye kalır yanlarında :)))) Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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