Yeni yılın ilk dakikalarında acı olay! Alkolün etkisiyle balkondan düşen adam hayatını kaybetti
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Yeni yılın ilk dakikalarında acı olay! Alkolün etkisiyle balkondan düşen adam hayatını kaybetti

01.01.2021 01:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:13

Bursa'da yeni yılın ilk dakikalarında evde alkol aldıktan sonra balkona sigara içmeye çıkan ve dengesini kaybederek beşinci kattan zemine çakılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, evinde yılbaşı sebebiyle alkol alan Hüseyin Sayır (66), sigara içmek için balkona çıktı.

BALKONDAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Bu sırada alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Sayır, beşinci kattan sitenin zeminine çakıldı. Eşinin balkondan eve girmemesi üzerine balkona çıkan eşi Lütfiye Sayır, aşağı baktığında eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Sayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öte yandan polis ekiplerine ifade veren Lütfiye Sayır, yaşanan olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Sayır'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni yılın ilk dakikalarında acı olay! Alkolün etkisiyle balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

Haber Yorumları (1)
BDJDJ: Yapcak bisey yok denekki alkol alınca balkona çıkmamak lazımmış
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