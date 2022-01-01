ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Esra ve Ömer oldu.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Zekiye Demirel ve Mehmet Ali Demirel çiftinin dördüncü çocuğu Esra bebek saat 00.02'de doğdu. 2 kilo 900 gram olarak dünyaya gelen bebeğe, çiftin isteği üzerine aileyi ziyarete gelen Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın kızının ismi verildi.

Ayşe Karaduman ve Mehmedi Karaduman çiftinin üçüncü çocuğu Ömer ise 00.05'de doğdu. Sağlıklı olarak 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe Karaduman çifti, Vali Ömer Toraman'ın ismini verdi.

Vali Toraman ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

Toraman, yaptığı konuşmada, aileleri tebrik ederek yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Bebeklere kendi ismi ile kızının isminin verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Toraman, "Allah devletine milletine hayırlı evlatlar olmalarını nasip etsin, yollarını bahtlarını açık etsin inşallah." diye konuştu.

Anne Demirel de yeni yılda dünyaya gelen kızına Vali Ömer Toraman'ın isim babası olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok mutluyum, iyi ki de yeni yıla kucağımda bebeğimle giriyorum." dedi.

Anne Karaduman da yeni yıla üçüncü kez anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadığını ve çocuğuna kendilerini bu mutlu anlarında yalnız bırakmayan Vali Toraman'ın ismini vermeyi uygun gördüklerini aktararak, şunları söyledi:

"Kendimi çok mutlu hissediyorum. Oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Oğlumu sağ salim kucağıma aldığım için çok mutluyum. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olur."