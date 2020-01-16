Yeni yılın ilk açık kapı buluşmasına yoğun katılım yaşandı

16.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:39

Geleneksel hale gelen açık kapı buluşmalarında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, akademik ve idari personellerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.



Bayburt Üniversitesinde bir kurum geleneği haline dönüşen; akademik ve idari personeller ile öğrencilerin Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile randevusuz görüşebildiği Açık Kapı buluşmaları yeni yılda da devam ediyor. 2020 yılının ilk 'Açık Kapı' buluşmasında çok sayıda akademik ve idari personel Rektör Coşkun'u makamında ziyaret ederek düşüncelerini aktarma imkanı buldu.



Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, yeni yılın ilk 'Açık Kapı' buluşmasında; geride kalan yılın genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve önümüzdeki döneme yönelik birçok proje fikrinin de ele alındığını belirtti. Yapılan görüşmelerde akademik ve idari personelin kurumsal taleplerinin yanı sıra bireysel taleplerini de dinleyen Rektör Coşkun, bütün personelimizin aktif katılımı ile sıkı bir işbirliği içerisinde çözüm odaklı çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, idari ve akademik süreçlerin işleyişini hızlandırmak ve bütün paydaşların yönetime doğrudan katılımlarını sağlamak amacıyla başlatılan ve kurum kültürünün bir parçası haline gelen Açık Kapı buluşmalarının, önceden olduğu gibi bundan sonra da devam edeceği bilgisini verdi.



Açık Kapı buluşmasında Rektör Coşkun'a görüşlerini sunma imkanı bulan akademik ve idari personeller ise, buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Akademik ve idari personeller, samimi bir yaklaşım ve özveriyle gerçekleşen buluşmadan dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA