Yeni yılda 'Toplum Gönüllüsü' gençlere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni yılda 'Toplum Gönüllüsü' gençlere destek

10.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:00
Yeni yılda 'Toplum Gönüllüsü' gençlere destek

Akasya geçen yılbaşı döneminde başlattığı 'Akasya ile TOG Yeni Yıla Gençlerle Işık Oluyor' projesini bu yıl da devam ettiriyor.

Akasya geçen yılbaşı döneminde başlattığı 'Akasya ile TOG Yeni Yıla Gençlerle Işık Oluyor' projesini bu yıl da devam ettiriyor. Proje kapsamında geleneksel yılbaşı süslerine ayrılan kaynak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla 'Toplum Gönüllüsü' gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.

Akasya, gençlerin eğitimleri ve gelişmeleri için desteklerine devam ediyor. İlkini geçen yıl hayata geçirdiği 'Akasya ile TOG Yeni Yıla Gençlerle Işık Oluyor' projesi bu yıl ikinci kez hayata geçiriliyor. Alışveriş merkezi; geleneksel yılbaşı süslemelerine ayrılan kaynağı Toplum Gönüllüsü gençlerin Türkiye genelinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına aktaracak. Süsleme olarak da TOG'un birbirinden renkli Yılbaşı Kartlarını kullanacak. AVM'nin dış alanlarındaki ışıklı süslemeleri bu sene de misafirleri ana girişlerde karşılıyor. TOG yılbaşı kartlarının sergilendiği resimler skylight'larda yer alırken, projeye özel dekore edilmiş yılbaşı ağaçları da alışveriş merkezi içerisinde konumlandırılıyor.

Verilen bilgiye göre proje, misafirlere sadece görsel bir dünya oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda misafirlerin kalplerine dokunarak, topluma fayda sağlayan projeleri desteklemelerini kolaylaştıracak ve 'iyilik hareketinin' parçası olmalarını sağlayacak bir platform da sunuyor. Bu sebeple 2021 yılında Akasya'daki yılbaşı süsleri kaynakları 'Toplum Gönüllüsü' gençlerin sosyal sorumluluk projelerine ayrılıyor ve onların ışığıyla geleceği aydınlatıyor.

18 Aralık'ta Ayşe Arman ile Sakajewa İyilik Kolyeleri Atölyesi

Yılbaşı dönemi çalışmalarını toplumsal fayda oluşturan ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yapan gençleri güçlendirmek üzere kuran AVM'de yeni yıl aktiviteleri online platformlarda gerçekleşecek. AVM'nin web sitesi üzerinden başvuruda bulunan ilk 100 kişi, 18 Aralık tarhinde saat 14.00-16.00'da 'Ayşe Arman ile Zoom programı üzerinden online Sakajewa İyilik Kolyeleri Atölyesi'nde bir araya gelecek. Aynı zamanda katılımcılar eğlenceli bir sohbete tanık olacak.

21 Aralık'ta ünlü astrologlardan 2021 vizyonu

21 Aralık tarihinde saat 21.00'da ise ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Aygül Aydın ve Hande Kazanova canlı yayında 2021 yılına yönelik tahminlerini ve gezegenlerin yol haritalarını AVM'nin web sayfası ve sosyal medya hesabında anlatacak. Yayın sırasında dileyen izleyiciler TOG'a bağış yapma imkanını da bulabilecekler. Akasya kurguladığı etkinliklerle; TOG'a kaynak oluşturarak Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti
Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu
Genç kız, 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu
Aşı gönüllüsü profesörden gönüllülere uyarı
Aşı gönüllüsü profesörden gönüllülere uyarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Neymar Mbaye Diagne Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni yılda 'Toplum Gönüllüsü' gençlere destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:01:35. #1.14#
title