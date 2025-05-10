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Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kimdir? Melih Karalar hayatı ve biyografisi!

Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kimdir? Melih Karalar hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 10 Mayıs 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Zelanda Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Melih Karalar kimdir, merak edildi. İşte, Melih Karalar hayatı ve biyografisi.

Yeni Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar oldu. 10 Mayıs2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kimdir, Melih Karalar hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar oldu.

İşte karar:

Yeni Yeni Zelanda Büyükelçisi Melih Karalar kimdir? Melih Karalar hayatı ve biyografisi!


YENİ ZELANDA BÜYÜKELÇİSİ MELİH KARALAR KİMDİR?

1971 Ezine/Çanakkale doğumlu olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

Burdur Cumhuriyet Lisesinin ardından öğrenimine devam ettiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra 1995 yılında intisap ettiği Dışişleri Bakanlığı'nın merkez birimlerinde farklı kademelerde görev yaptı. Yurtdışında ise Münih Başkonsolosluğumuz ile Addis Ababa, Manila ve Wellington Büyükelçiliklerimizde çalıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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