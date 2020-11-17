Yeni yasaklar neler? Koronavirüs yasakları, tedbirleri!

Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, ara tatil uzayacak mı? Koronavirüs tedbirleri neler? Kafeler kapanıyor mı, kıraathaneler kapatılacak mı? Üniversiteler açılacak mı? AVM'ler kapatılacak mı? gibi soruların cevapları aranıyor..

Yeni alınan tedbirler ile birlikte sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar neler?

KORONAVİRÜS YASAKLARI NELER?

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle yeni tedbirleri açıkladı;

"Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlar sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek."

İl hıfzısıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."