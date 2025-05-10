Yeni Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan kimdir? Julide Kayıhan hayatı ve biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı.10 Mayıs 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Tayland Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Julide Kayıhan kimdir, merak edildi. İşte, Julide Kayıhan hayatı ve biyografisi.
Yeni Tayland Büyükelçisi Jülide Kayıhan oldu. 10 Mayıs 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan kimdir, Julide Kayıhan hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…
YENİ TAYLAND BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?
Yeni Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan oldu.
İşte karar:
YENİ TAYLAND BÜYÜKELÇİSİ JULİDE KAYIHAN KİMDİR?
Yeni Tayland Büyükelçisi Jülide Kayıhan hakkında bilgiler güncelleniyor...