Yeni Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan kimdir? Julide Kayıhan hayatı ve biyografisi!

Yeni Tayland Büyükelçisi Jülide Kayıhan oldu. 10 Mayıs 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan kimdir, Julide Kayıhan hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ TAYLAND BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan oldu.

İşte karar:



YENİ TAYLAND BÜYÜKELÇİSİ JULİDE KAYIHAN KİMDİR?

Yeni Tayland Büyükelçisi Jülide Kayıhan hakkında bilgiler güncelleniyor...