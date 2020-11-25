Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar sonra rap türünde yaptığı yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler' yayınlanır yayınlanmaz eleştiri oklarının hedefi oldu. Şarkıda cinsiyetçi ifadelerin kullanılması sosyal medyada tepki çekti. Evcimik, daha önce şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.
Yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler'in kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyleyen 57 yaşındaki Yonca Evcimik, görünüşe göre başarıya ulaşamadı. Şarkı, yayınlanmasının ardından sosyal medya birçok kullanıcının tepkisini çekti.
EVCİMİK, TEPKİ GÖSTERMEK İSTERKEN TEPKİ ÇEKTİ
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi. Kadına karşı şiddete tepki göstermek isteyen Evcimik, şarkısının sözleriyle tam aksi mesajlar verdi.
FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLAMIŞTI
Yonca Evcimik, 'Ayıp Şeyler' şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.
TEPKİ ÇEKEN ŞARKININ SÖZLERİ NE?
"Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.
Şarkının sözleri:
Haksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allah'ı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler
Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki
Seni hak ettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...