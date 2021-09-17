Yeni Riot istemcisi çok yakında geliyor! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Riot istemcisi çok yakında geliyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Yeni Riot istemcisi çok yakında geliyor!

Riot Games, yeni istemci hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Riot Games tarafından 16 Eylül Perşembe gününün akşam saatlerinde yayınlanan son blog yazısı ile birlikte yeni Riot istemcisi için ilk bilgiler paylaşıldı. Blog yazısından öğrendiğimiz bilgilere göre bütün Riot Games oyunları tek bir çatı altında toplanıyor.

Yazıda bütün Riot oyunlarının aynı istemciyi kullanacağı belirtilirken, bu yeni güncelleme ile birlikte tek bir istemci üzerinden oyuncular Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, Wild Rift ve League of Legends'a rahatlıkla ulaşabilecekler.

Yeni istemci ve beraberinde getirdikleri

Yeni istemci ile birlikte yeni bir kullanıcı arayüzü, her oyunun kendine özel yeni haberler ve etkinlikler sayfası olacak. Eski istemciden alışık olduğumuz oyunlara özel hareketli arka planlar yeni versiyonda da yer alacak.

Bir kütüphanenin de yer alacağı istemci üzerinden oyuncular direkt olarak istediği oyunu seçerek giriş yapabilecekken, eski usul masaüstüne oyunların ayrı ayrı kısa yollarını da ekleyebilecek.

Yeni Riot istemcisi ne zaman çıkacak?

Çıkış tarihi ve süreci hakkında şeffaf olmak istediklerini belirten Riot Games, istemcinin bazı bölgelere 20 Eylül Pazartesi günü canlı sunuculara ekleneceğini dile getirirken, dünya genelindeki oyuncular ile 4 Ekim Pazartesi günü paylaşılacak.

Ayrıca tüm bu detaylara ek olarak Riot istemcisi Ekibi çıkışın ardından gelecek ve oynamayı daha kolay ve ödüllendirici kılacak özellikler üzerinde çok sıkı çalışıyor.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Berfu Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Riot istemcisi çok yakında geliyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 01:11:41. #1.17#