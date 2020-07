Yeni PlayStation İndirimleri Çok Oyunculu Oyunlara Yönelik Araya zaman girmiyor ki PlayStation mağazasında yeni indirim kampanyası karşımıza çıkmasın. Sony Interactive Entertainment, Çok Oyunculu Günler adı altında bir yenisiyle karşımıza çıktı.

Araya zaman girmiyor ki PlayStation mağazasında yeni indirim kampanyası karşımıza çıkmasın. Sony Interactive Entertainment, Çok Oyunculu Günler adı altında bir yenisiyle karşımıza çıktı. Adından da anlayabileceğiniz üzere, arkadaş(lar)ınızla oynayabileceğiniz oyunlar indirime girdi.

Bildiğiniz gibi oyun fiyatlarının son dönemde artık iyiden iyiye artmış olmasından dolayı, beklediğimiz bir oyunu veya oyunları çıktığı gibi alabilmemiz mümkün olmuyor. Haliyle mutlak suretle indirim kovalamak durumunda kalıyoruz. Neyse ki dijital oyun satışlarının yapıldığı mağazalarda sayısız indirim dönemi oluyor da bir tanesinden bir tanesinde uygun bir fırsat ele geçebiliyor ve almayı istediğimiz oyunu kütüphanemize ekleyebiliyoruz. Bugün ise bunlardan bir yenisi başladı.

Yeni PlayStation indirimleri çok oyunculu oyunlara yönelik

PlayStation mağazasında başlamış olan yeni Çok Oyunculu Günler kampanya dönemi, 16 Temmuz 2020 tarihinde son bulacak. Eğer gözünüze kestirdiğiniz ve arkadaş(lar)ınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun veya oyunlar varsa, sayfaya buradan bakabilirsiniz.

Genel olarak baktığımızda Overcooked! 2, Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe, Battlefield V, Battlefield 1 Devrim, A Way Out, Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition, Unravel Two, Titanfall 2: Ultimate Edition, Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Edition, Resident Evil: Revelations ve Contra : Rogue Corps oyunları, indirimleri ile dikkat çekiyorlar.

Bunların dışında, eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz var ise The Forest, özel sürümleri dahil Zombie Army 4: Dead War, GRIP Digital Deluxe, Ticket To Ride ve The Lord of the Rings: Adventure Card Game Definitive Edition oyunlarında ekstradan indirim hakkınız olacak.

