Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
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İçişleri Bakanlığı, Mehmet Emin Ekmen, Hasan Canpolat, İdris Şahin, Politika

Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı

ALİ Babacan önderliğindeki yeni partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na sunuldu.

09.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:24
Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı

ALİ Babacan önderliğindeki yeni partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na sunuldu.

Kuruluş dilekçesini, İdris Şahin, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen, Münevver Helün Fırat, Hatice Selvi Demirel, Nazlı Seda Vural'dan oluşan heyet İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. İdris Şahin, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Şahin, Türk siyasi hayatına yeni bir nefes, yeni bir umut olma sevdasıyla yola çıktıklarını söyledi. Şahin, "Kurmuş olduğumuz bu partimiz, 90 kurucusuyla birlikte milletimize, devletimize bir umut olacak, her şeyden önemlisi kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aydınlık bir yarın hazırlayacak. Onlar adına umutluyuz, onlar adına mutluyuz ve onlar adına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şahin, Çarşamba günü tanıtım toplantısını gerçekleştireceklerini kaydederek, "Lansmanımızı, başkanımızla birlikte parti unsurlarının bir kısmı teşekkül ettikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Burada alındı belgemizi aldık. 90 kurucumuzla birlikte bu günden itibaren yeniden 'Bismillah' deyip yola revan olduk" diye konuştu.

FOTOĞRAĞLI


Kaynak: DHA

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