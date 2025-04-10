Yeni Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü kim oldu? Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, br
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turgay Uzun'ın kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Turgay Uzun kimdir? Osmaniye Korkut Ata Rektörü Turgay Uzun kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. TURGAY UZUN KİMDİR?
Prof. Dr. Turgay Uzun hakkında bilgiler güncelleniyor...