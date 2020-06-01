Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibariyle başlayan yeni normalleşme sürecine şahsen de uyum sağlayacak. Çalışmalarını 2.5 aydır İstanbul'da sürdüren Erdoğan Ankara'ya dönecek ve 3 kritik toplantıyı yüz yüze gerçekleştirecek.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde yeni normalleşme sürecine girdi. Süreç kapsamında sahiller, restoranlar, kafeler, spor salonları gibi kapalı alanlar yeni kurallarla birlikte halkın hizmetine açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi takviminde yeni normalleşme sürecine uyum sağlayacak. Çalışmalarını 2.5 aydır İstanbul'da sürdüren ve toplu etkinliklerden kaçınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekibiyle birlikte Ankara'ya dönecek ve 3 kritik toplantıya yüz yüze başkanlık edecek.

OCAK'TAN BU YANA MGK TOPLANMIYOR

Başta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve AK Parti MYK toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Erdoğan, 30 Ocak'tan bu yana MGK toplantısını gerçekleştirmedi. Erdoğan'ın, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik MGK toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

MGK'da koronavirüs salgını da bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınacak. Öte yandan Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ MYK TOPLANTISI

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Erdoğan, Ankara'daki normalleşme mesaisine çarşamba günü de MYK'yı toplayarak devam edecek. MYK'da açık alanlarda yapılması planlanan kongre süreçleri, baroların ve meslek örgütlerinin yapısını değiştiren düzenleme ve Meclis takvimi değerlendirilecek.

PERŞEMBE GÜNÜ İSE KABİNE TOPLANTISI

Erdoğan, perşembe günü de dokuz kez telekonferans ile gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısını Külliye'de yüz yüze gerçekleştirecek. "Sosyal mesafeli" ve önlemlerin alınacak yapılacak kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir süre daha toplu etkinlikler de düzenlenmeyecek. Külliye'de kısıtlı ziyaretçi kabulü gerçekleştirilmesi planlanırken önlemler de üst düzeyde tutulacak.