Yeni Nijerya Büyükelçisi Mehmet Poroy oldu.10 Nisan 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Nijerya Büyükelçisi Mehmet Poroy kimdir, Mehmet Poroy hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ NİJERYA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Nijerya Büyükelçisi Mehmet Poroy oldu.

İşte kararname:

YENİ NİJERYA BÜYÜKELÇİSİ MEHMET POROY KİMDİR?





Mehmet Poroy (d. 11 Ocak 1967) Türk büyükelçi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1990 yılında mezun olmuş, aynı yıl Dışişleri Bakanlığına girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2007-2008 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Dairesi Başkanı, 2008-2012 yılları arasında Brüksel Başkonsolosu ve 2012-2015 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1 Eylül 2015 - 17 Aralık 2019 tarihleri arasında Cezayir Büyükelçisi olmuştur. 2020 yılı itibarıyla Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu danışmanıdır. Evli olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.