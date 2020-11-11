Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
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Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!

11.11.2020 07:56 | Son Güncelleme: 11.11.2020 08:00
Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu, özeti ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir, Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları kimler ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Vin Diesel'in yer aldığı 'Yeni Nesil Ajan XXX 3' filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor.

Başrolünde Vin Diesel'in yer aldığı 'Yeni Nesil Ajan XXX 3' filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor.

Yönetmen: D.J. Caruso

Oyuncular: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

Tür: Aksiyon

Ülke: 2017/ A.B.D

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