Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un kısa konuşmasına göndermede bulundu
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Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un kısa konuşmasına göndermede bulundu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görevini Ziya Selçuk'tan devraldı. Teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Ziya Selçuk'tan sonra mikrofonu alan Özer, "Sayın bakanımızdan bu kadar kısa bir konuşma beklemiyorduk. Daha uzun bir konuşma bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

ZİYA SELÇUK: BU BİR BAYRAK YARIŞI

10 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ziya Selçuk, düzenlenen törenle birlikte yerini Mahmut Özer'e bırakarak şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 10 Temmuz 2018'de başladığım MEB görevi nihayetlenmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum." dedi.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un kısa konuşmasına göndermede bulundu

MAHMUT ÖZER'DEN ZİYA SELÇUK'A KISA KONUŞMA GÖNDERMESİ

Ziya Selçuk'un açıklamasının ardından mikrofonu alan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuşmanın oldukça kısa sürdüğüne parmak basarak şunları söyledi:

"Saygıdeğer bakanım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları; öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii sayın bakanımızdan bu kadar kısa bir konuşma beklemiyorduk. Ziya hocamızdan daha uzun bir konuşma bekliyorduk ama çok güzel bir şekilde konuşmasını nihayetlendirdi."

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un kısa konuşmasına göndermede bulundu

"EYLÜL'DE OKULLARI AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Devam eden açıklamalarında Özer, "Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok" ifadelerine yer verdi.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un kısa konuşmasına göndermede bulundu
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Emre İliksiz
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