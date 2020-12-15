Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon şifresiz izle
Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon canlı yayın izleme linki! Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon şifresiz izle!
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YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ!
Y.Malatyaspor - Hekimoğlu, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 15 12 2020 günü A Spor, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzonmaçını canlı yayın BURADAN izleyebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 15 Aralık 2020
Kanal 71
Kanal 142
Kanal 74
Kanal 88
Kanal 381
Kanal 80
Kanal 4A
Y.Malatyaspor vs Hekimoğlu Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Y.Malatyaspor ile Hekimoğlu arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
A Spor Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri
A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
- Y.Malatyaspor-Hekimoğlu Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
- Y.Malatyaspor-Hekimoğlu Maçı 17:00'de başlayacak.
- Y.Malatyaspor ile Hekimoğlu arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Maçı Yeni Malatya Stadyumu, Malatya'da oynanacak.