Yeni keşfedilen kanyonlara tekne ile tur

03.11.2019 11:10

Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajı'nın bağlantısında bu yaz keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarına tekne ile ilk kapsamlı ziyaret gerçekleştirildi.

Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım'ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leylek ismi verildi. Bir süre önce getirilen gezi teknesiyle Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ulusal ve yerel medyadan çok sayıda gazetecinin yer aldığı kafile kanyonları gezdi. İlk önce milyonlarca yıl önce oluşan yaklaşık 5 kilometrelik Saklıkapı Kanyonu'nu gezen kafile, daha sonra nadir görülen kara leylekten ismini alan, ağaçların bile terse büyüdüğü önemli bir geçmişe sahip kanyona geçti. Yaklaşık 6 saatlik turda kafile, kanyonların güzelliğine hayran kaldı.

"DÜNYANIN TARİH OLARAK EN ESKİ KANYONLARINDAN"

Saklıkapı Kanyonu'nun suların akmasıyla oluştuğunu ifade eden Vali Kaldırım, "Bizim araştırmalarımıza göre 9 bin yıl geriye giden bir formasyonu var. İlerilerde mağaralar var, insanlar yaşamış hem kültür hem de doğal güzellikler var. Yeni keşfettiğimiz dünyanın en yeni kanyonu ama tarihi olarak da en eski kanyonlarından birisidir. Turlar başlattık, bugün de bölgemizden ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gazetecilerle ilk turumuzu yapıyoruz. Buranın doğa turizmi açısından çok iyi bir destinasyon olacağını düşünüyorum" dedi.

"DÜNYADA EŞİNE ENDER RASTLANAN BİR YER"

Keban Barajı'ndan başlayarak Fırat Havzası'nda bulunan hem de Karakaya Barajı'yla birleştiği noktada bir tur yaptıklarını file getiren Kaldırım, "Önce Saklıkapı Kanyonu'nu görmüş olduk. Orası milyonlarca yılda oluşmuş, doğa formasyonu çok farklı olan ve hiçbir kanyona benzemeyen dar ve ilginç bir yer. Oradan da Kara Leylek ismini koyduğumuz kanyona geldik. Doğal formasyon itibarı ile çok ilginç bir yer ve dünyada eşine ender rastlanan bir yer. Gemi temini ile turlara da yavaş yavaş başlıyoruz. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor. Dünyada artık turizm kalıpları turistlerin talep ettiği alanlar aktiviteye, maceraya ve adrenaline dayanan turları tercih ediyorlar. Bunu gençler olduğu gibi yaşlılar da tercih ediyor. Dolayısıyla bu tür yerlere çok talep var. Elazığ'ın Harput ve Palu ilçesi tarihi ve kültürel derinliği ve medeniyet zenginliği oldukça fazla bir yer. Kültür ve medeniyetlerin oluşturduğu yapıların hepsini, farklı medeniyetleri görmek mümkün. Onun yanında bu doğal varlıkların olması ve su varlığının çok yüksek olması önemli. Türkiye'nin en çok su bulunan bölgelerinden birisi. Bu tür kanyonların keşfedilip turizme sunulması sadece bu bölge için değil, Türkiye için de müthiş bir kazanımdır" diye konuştu.

AĞAÇLAR TERS BÜYÜYOR

İnsanların bu bölgede 9 bin yıl önce yaşadığını aktaran Kaldırım, "Aynı zamanda dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ağacın ters büyüdüğü, böyle bir ağacı bir cennette, bir de burada görürsünüz. Burası turistlerin bütün aktivitelerini görebileceği bir yerdir" ifadelerini kullandı.

Saklıkapı ve Kara Leylek Kanyonu'nun muhteşem bir yer olduğunu dile getiren Milletvekili Metin Bulut ise, "Hepimizin etkilendiği çok güzel yerler. Son dönemde doğa sporları ve bu tür turizm dünyada yükselen trend. Artık gün geçtikçe insanlar biraz daha doğaya, doğal yaşama ve turizme yöneliyor. Bu yönüyle çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Elazığ inanç turizmi, göl turizmi, kayak turizmi açısından, hem de jeotermal turizm açısından çok zengin bir il, bölgede de önemli bir destinasyon. Bunu da eklediğimizde bir puzzle'nin parçalarını tamamlamış olduk. Dışarıdan gelen turistin her türlü aktiviteyi tadabileceği bir lokasyon haline geldi. Bundan dolayı valimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ'ın her mevsim turizm kenti olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da, "Valimizin keşfi doğrultusunda Kara Leylek Kanyonu'nu yazdan itibaren turizme kazandırılması açısından yeni bir destinasyon alanı oluşturmak konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ilimize gelen misafirlerimizi buraları gezdirerek tanıtma fırsatı elde ettik. İnşallah buraları çok iyi tanıtarak Türkiye gündemine düşürüp ilimizi turizm noktasında çok daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA