Yeni kadro, adayı fena karıştıracak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni

All Star olarak gerçekleşecek olan bu yılki format öncesi Survivor 2022 kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında iddialı isimler yer aldı. Ancak kadrodaki 4 ismi gören sosyal medya kullanıcıları büyük şaşkınlık yaşadı.

4 İSİM DAMGA VURDU

Survivor 2020'de yarışan Nisa, Sercan'la anılmış, program bittikten sonra ise Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşamıştı. Çalkantılı özel hayatıyla dikkat çeken Nisa'nın şu sıralar ise aynı takımda yer aldığı Ogeday ile ilişki yaşadığı konuşuluyor. Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in bir arkadaşlarının doğum günü partisinde sarmaş dolaş görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirdi.

ESKİ AŞIKLAR KARŞI KARŞIYA

Survivor All Star'ın kadrosunu gören sosyal meda kullanıcıları ise "Survivor'da aşk dörtgeni" demekten kendini alamadı. Nisa ve Ogeday'ın aynı takımda, Barış ve Sercan'ın karşı takımda yer alması ise bir hayli dikkat çekti.

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