Yeni Kabinenin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Kimdir?

Abdülhamit Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Adalet Bakanı olarak görev alacak.

Yeni kabinede Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül'ün kendi internet sitesinde yer alan biyografisi şu şekilde;

ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR?

1977 yılında Gaziantep-Nizip'te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

ANKARA'DA SERBEST AVUKATLIK YAPTI

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesidir. Ankara'da serbest avukatlık yaptı.

BİRÇOK GAZETE VE DERGİDE MAKALELERİ YAYINLANDI

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL'ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

SİYASİ ÇALIŞMALARINA REFAH PARTİSİ'NDE BAŞLADI

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2015 SEÇİMLERİNDE GAZİANTEP'TEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Abdulhamit GÜL, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ OLARAK GÖREV YAPTI

AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit GÜL, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirdi.

EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK BABASIDIR

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçilmiştir.

Abdulhamit GÜL evli ve üç çocuk babasıdır.