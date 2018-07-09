Yeni Kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Oldu

Türkiye'de 2006-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve son 3 yıldır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanları arasında yer alan Mehmet Cahit Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu.

Mehmet Cahit Turan kimdir?

16 Ocak 2006'dan 2015 yılının Ağustos ayına kadar Türkiye için son derece önemli projelere imza atan Turan, 29 Nisan 1960 tarihinde Trabzon'da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Bölümü'nü bitiren Turan, çalışma hayatına 1985 tarihinde İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde mühendis olarak başladı. 1986 tarihinde Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Turan, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefi görevlerinin ardından 1 Nisan 1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 1999 yılında İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı. 2002 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde bölge müdürü olarak görevlendirilen Turan, 17 Ekim 2003 tarihinde Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 16 Ocak 2006 tarihinde de Karayolları Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2006 yılından 2015 yılına kadar 9 yıl Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve son 3 yıldır da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanları arasında yer alan Mehmet Cahit Turan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu. - TRABZON