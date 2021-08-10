'Yeni inekler geldi mi' şifresiyle fuhuş yapanlara operasyon: 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Yeni inekler geldi mi' şifresiyle fuhuş yapanlara operasyon: 2 tutuklama

'Yeni inekler geldi mi' şifresiyle fuhuş yapanlara operasyon: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da 'Yeni inekler geldi mi', 'Yemek var mı' şifreleriyle 6 mağdura fuhuş yaptırarak geçimini sağlayan 2 kişi tutuklandı.

Batman'da 'Yeni inekler geldi mi', 'Yemek var mı' şifreleriyle 6 mağdura fuhuş yaptırarak geçimini sağlayan 2 kişi tutuklandı.

Batman'da düzenlenen fuhuş operasyonuna ilişkin emniyet müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimize bağlı ekipler tarafından ilimizde fuhşun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; fuhuşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik detaylı çalışma başlatılmış, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takip yapılarak başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli şahsın ilimizde ve diğer illerde geçimini fuhuş ile sağlayan kişilere müşteri ve yer temini yaptıkları tespit edilmiştir. Müşterilerin şüpheliler ile 'Yemek var mı?, Yeni inekler geldi mi?' şeklinde şifreli konuştukları, güvene dayalı ilişki kurdukları, tanımadıkları kişiler ile iletişim kurmadıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda fuhuş yaptığı tespit edilen 6 mağdur şahsa idari işlem uygulanmış, yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Girdiği kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi
Girdiği kitapçıda "Dedem bana tecavüz etti" notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Caner Erkin Merve Çoban Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Yeni inekler geldi mi' şifresiyle fuhuş yapanlara operasyon: 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:09:36. #1.14#

title