Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan oldu. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan kimdir, Fatma Ceren Yazgan hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan oldu.

İşte karar:

YENİ HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ FATMA CEREN YAZGAN KİMDİR?

Türkiye'nin Hollanda Krallığı yeni Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, 1971 yılı Bursa doğumlu deneyimli bir Türk diplomatı.1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na katılarak çeşitli görevler üstlendi. Yurt dışı görevleri arasında Muskat, Kiev ve Moskova büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde görev almıştır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nda Kültürel İşler, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika Genel Müdür Yardımcılıkları ile Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.?15 Aralık 2017'den 1 Temmuz 2022'ye kadar Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladı.