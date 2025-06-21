Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan kimdir? Fatma Ceren Yazgan hayatı ve biyografisi!

Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan kimdir? Fatma Ceren Yazgan hayatı ve biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Hollanda Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Fatma Ceren Yazgan kimdir, merak edildi. İşte, Fatma Ceren Yazgan hayatı ve biyografisi.

Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan oldu. 21 Haziran 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan kimdir, Fatma Ceren Yazgan hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan oldu.

İşte karar:

Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan kimdir? Fatma Ceren Yazgan hayatı ve biyografisi!

YENİ HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ FATMA CEREN YAZGAN KİMDİR?

Türkiye'nin Hollanda Krallığı yeni Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, 1971 yılı Bursa doğumlu deneyimli bir Türk diplomatı.1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na katılarak çeşitli görevler üstlendi. Yurt dışı görevleri arasında Muskat, Kiev ve Moskova büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde görev almıştır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nda Kültürel İşler, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika Genel Müdür Yardımcılıkları ile Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.?15 Aralık 2017'den 1 Temmuz 2022'ye kadar Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik İran mesajı
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

İsrail saldırılarının sürdüğü İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
İran, müzakere şartını açıkladı: Saldırgan hesap verdiğinde hazırız

İran'ın müzakere şartını bu sözlerle açıkladı!
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen arazide arama

İmamoğlu'nun babasına ait olduğu iddia edilen arazide arama
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.