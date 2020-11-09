Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Berat Albayrak istifasında neler oldu?
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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Berat Albayrak istifasında neler oldu?

09.11.2020 22:34 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:37
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Berat Albayrak istifasında neler oldu?

Günlerdir konuşulan Berat Albayrak istifasından sonra ne oldu? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Berat Albayrak istifasında neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak istifası ile konuştu. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Berat Albayrak istifasında neler oldu?

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLDU?

Berat Albayrak resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın". Peki, yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? İstifası kabul edilen Berat Albayrak yerine gelecek Hazine ve Maliye Bakanı henüz açıklanmadı.

BERAT ALBAYRAK İSTİFASINDA NELER OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

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